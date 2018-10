Boeing Monitor Situasi Insiden Lion Air JT610

Seattle: Pesawat Lion Air JT610 dikabarkan jatuh pada Senin 29 Oktober 2018. Pesawat ini adalah keluaran perusahaan Amerika Serikat (AS), Boeing.



Berdasarkan keterangan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), pesawat yang jatuh adalah Boeing 738 Max-8. Pesawat ini diketahui memiliki teknologi penerbangan terbaru.



Pihak Boeing pun mengetahui kejadian ini. Pesawat diketahui dikirim kepada pihak Lion Air pada Agustus 2018 dengan registrasi PK-LQP.



"Boeing is aware of reports of an airplane accident and is closely monitoring the situation," tulis Boeing dalam akun resmi @BoeingAirplanes, yang dikutip Medcom.id, Senin, 29 Oktober 2018.