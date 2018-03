Ucapan Selamat Trump untuk Putin Menuai Kritik

Washington: Lewat sambungan telepon, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengucapkan selamat kepada Vladimir Putin karena kembali terpilih menjadi Presiden Rusia.



Namun, tindakan orang nomor satu di Negeri Paman Sam ini lantas membuat Gedung Putih dan Amerika mengecam dirinya.

Dilansir dari CNN, Kamis 22 Maret 2018, Trump dihujat sejumlah politisi AS setelah menelepon dan mengucapkan selamat kepada Putin.



"Saya hanya ingin meminta bantuan Putin dalam menyelesaikan berbagai krisis dari Korea Utara hingga Suriah," ucap Trump, membela diri.



Hujatan kepada Trump bermunculan dari sejumlah politisi Partai Republik dan tentu saja Partai Demokrat.



Ucapan selamat Trump kepada Putin muncul tak lama setelah AS mendukung Inggris menyalahkan Rusia atas tuduhan meracuni mantan agen mata-mata Rusia, Sergei Skripal di Inggris.



Para politisi menganggap Trump terlalu baik dan toleransi terhadap Rusia. Bahkan Trump disebut kurang kredibilitas dalam menghadapi Rusia.



Senator John McCain menegur Trump dengan keras, di mana ia menyebutkan bahwa seorang Presiden AS tidak akan memimpin dunia yang bebas dengan memberi selamat kepada diktaktor atas kemenangan yang palsu dalam pemilu.





(FJR)