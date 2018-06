Menlu AS: Kinerja Dewan HAM PBB Sangat Buruk

New York: Memutuskan untuk keluar dari Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amerika Serikat (AS) menuding bahwa kinerja badan tersebut sangat buruk.



"Kami harus jujur bahwa Dewan HAM PBB adalah pembela hak asasi manusia yang buruk. Kinerja mereka buruk," kata Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, dalam pernyataannya, Rabu 20 Juni 2018.

"Lebih buruk lagi, mereka terus menjalankan kemunafikan mereka dan tidak tahu malu. Banyak pelanggaran HAM di dunia diabaikan dan para pelakunya duduk di Dewan HAM itu sendiri," lanjut dia.



Sementara itu, Pompeo menegaskan bahwa administrasi Presiden Donald Trump berkomitmen untuk melindungi dan mempromosikan perlindungan dan kebebasan HAM.



Selama beberapa dekade, lanjut dia, AS telah memimpin upaya global untuk mempromosikan HAM. Namun, AS merasa tidak ada kemajuan dalam usaha tersebut, terutama dari negara-negara lain dan Dewan HAM sendiri.



"Terlalu banyak komitmen yang belum terpenuhi dan terlihat gagal," ujar dia.



Pompeo juga menyebutkan bahwa Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley telah berusaha untuk mereformasi Dewan HAM lebih dari satu tahun, namun tetap tak ada perubahan.



Dibentuk pada 2006, dewan yang berbasis di Jenewa ini dikritik karena memperbolehkan negara-negara dengan catatan HAM yang meragukan menjadi anggota.





(WIL)