Lima Imigran Tewas dalam Pengejaran di Perbatasan AS-Meksiko

Texas: Sebuah mobil van berisi 12 imigran ilegal terguling di Texas, Amerika Serikat (AS), yang berbatasan dengan Meksiko. Mobil itu terbalik dalam pengejaran oleh polisi dan agen perbatasan.



Lma orang tewas dalam pengejaran tersebut.

Insiden terjadi di Big Wells, Texas, sekitar 80 km dari perbatasan Meksiko-AS. Menurut KSAT-TV, Patroli Perbatasan AS berusaha menghentikan van, namun sopirnya terus menginjak pedal gas.



Van itu diduga melaju dengan kecepatan lebih dari 160 kilometer per jam, dan terguling ketika pengemudi kehilangan kendali.



Empat orang tewas ketika tim tanggap darurat tiba. Orang kelima meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit terdekat. Semua korban tewas adalah imigran.



Dimmit County Sheriff Marion Boyd mengatakan insiden ini menunjukkan perlu adanya peningkatan keamanan di perbatasan.



"Kami telah melihat ini berkali-kali, tidak hanya di daerah ini tetapi juga distrik lain di sepanjang perbatasan," kata Boyd.



"Ini, saya pikir, contoh sempurna mengapa perbatasan kita harus aman," bubuhnya, seperti disitir dari UPI, Senin 18 Juni 2018.



Pengemudi dan satu orang di kursi penumpang adalah warga AS. Mereka berdua menderita luka-luka dan saat ini berada dalam tahanan polisi. Sejumlah imigran yang masih hidup juga sudah ditahan.



"Saya pikir kita memang membutuhkan tembok, menurut pendapat saya," Boyd menambahkan, merujuk pada rencana Presiden AS Donald Trump di perbatasan.



"Tapi bersamaan dengan itu, perlu ada kamera. Harus ada sensor," pungkas dia.







(WIL)