Peran Penting Perempuan untuk Demokrasi di AS

Jakarta: Perempuan memiliki peran penting dalam demokrasi, termasuk di Amerika Serikat (AS). Hal ini disampaikan mentor dari Young South East Asia Leaders Initiative, Muthoni Wambu Kraal.



"Perempuan sangat berperan dalam berjalannya demokrasi, khususnya di Amerika Serikat. Mereka bisa mengarahkan demokrasi tersebut ke arah yang baik, bahkan lebih baik lagi," katanya dalam diskusi The Potential Seachange in American Democracy Post-Trump, di Jakarta, Selasa 2 Oktober 2018.

Kraal menuturkan, di negaranya banyak sekali perempuan yang masuk ke parlemen, senat dan menjadi kepala daerah. Ini menjelaskan demokrasi di AS tetap berjalan meski dengan langkah perlahan.



Tak hanya perempuan, tuturnya, anak muda juga berperan penting. Untuk urusan pemilihan umum misalnya, harus ada edukasi kepada anak-anak muda untuk menggunakan hak pilih mereka.



"Kita harus menumbuhkan pergerakan progresif kepada anak-anak muda ini. Mereka tentunya memiliki hak untuk memilih, untuk berdemokrasi," tukasnya.



Di wilayah Texas sendiri, sekitar 25 persen orang yang belum pernah memilih dalam pemilu, padahal mereka memiliki hak. Begitu pula di negara-negara bagian lain di AS.



"Di sini lah peran perempuan menjadi sangat penting, dimulai dari keluarga," pungkas dia.







(FJR)