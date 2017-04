Dubes AS: Peluncuran Rudal ke Suriah Keputusan Tepat

Metrotvnews.com, Ciputat: Duta Besar Amerika Serikat (AS), Joseph R. Donovan menilai tindakan negaranya menembakkan puluhan rudal Tomahawk ke pangkalan udara Suriah adalah tindakan tepat. Sempat ada kabar Indonesia mengecam tindakan AS ini, namun langsung dibantah Kementerian Luar Negeri RI.



Indonesia hanya prihatin dengan aksi unilateral yang bertentangan dengan Piagam PBB dan hukum serta prinsip internasional. Posisi Indonesia terhadap permasalahan ini adalah mengutuk keras penggunaan senjata kimia di Suriah, mendesak PBB menyelesaikan konflik dan mendorong dialog serta proses politik yang inklusif.

"Kami harap Indonesia bergabung dengan negara-negara lainnya untuk mengutuk tindakan rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad yang menggunakan senjata kimia untuk membunuh warga sipil," kata Dubes Donovan ketika ditemui di UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, Selasa 11 April 2017.Peluncuran puluhan rudal Tomahawk diambil karena AS khawatir penggunaan senjata kimia akan kembali terulang di kemudian hari."Tindakan AS ini termasuk tindakan justifikasi dan sudah berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional. Tembakan rudal ini hanya diarahkan ke aset Assad yang memproduksi senjata kimia," tegasnya lagi."Kami mengambil langkah ini karena penggunaan senjata kimia bukanlah yang pertama kalinya diluncurkan Assad," ungkap dia.Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam keras penggunaan senjata kimia di Suriah. Ia juga menekankan perlu ada yang bertanggung jawab atas kejahatan semacam itu, yang sejalan dengan norma internasional dan resolusi DK PBB."Saya meminta semua pihak untuk menahan diri dalam melakukan aksi apapun yang dapat memperburuk nasib warga Suriah," ucap Guterres.Intervensi mengejutkan Trump di Suriah -- dilakukan di hari ke-77 di masa kepemimpinannya sebagai presiden -- dilakukan dalam bentuk serangan udara dari dua kapal perang AS di Laut Mediterania ke pangkalan udara Shayrat di Suriah pada Jumat 7 April 2017.Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson mengungkapkan, tembakan rudal AS ke Suriah ini sebagai sinyal untuk Korea Utara agar segera menghentikan program nuklirnya yang meresahkan dunia internasional.(WIL)