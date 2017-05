Trump Banggakan Pemberitaan Positif Ivanka di The New York Times

Metrotvnews.com, Washington: Presiden Donald Trump mengambil surat kabar dan membanggakan anak perempuannya, Ivanka, yang muncul dalam salah satu artikel.



Peristiwa terjadi saat Trump menjamu sejumlah pemuka agama dari seantero Amerika Serikat dalam acara Hari Doa Nasional di Gedung Putih, Washington, Rabu 3 Mei 2017.

Salah satu tamu undangan, Eric Metaxas, mengunggah foto Trump yang sedang memegang surat kabar ke Twitter. Saat itu, Trump membanggakan artikel The New York Times berjudul First Family yang menceritakan Ivanka dan keluarganya.Donald Trump memegang surat kabar The New York Times. (Foto: Eric Metaxas/Twitter)The New York Times sering menjadi subjek kemarahan Trump terhadap media. Trump bahkan pernah menyebut surat kabar tersebut sebagai suatu "kegagalan" yang sering menampilkan "berita bohong."Belum lama ini, The New York Times memberitakan bahwa Ivanka pernah menangis gara-gara sang ayah menolak meminta maaf atas ucapan vulgarnya di masa lalu.Saat masih menjadi pebisnis dan selebritas, Trump pernah membanggakan dirinya sering memegang alat kelamin wanita.Sejak Trump menjadi presiden, Ivanka muncul sebagai figur senior di Gedung Putih. Suami Ivanka, Jared Kushner, juga merupakan ajudan senior Trump.Meski tidak memiliki pengalaman di pemerintahan, Ivanka menampilkan dirinya sebagai kekuatan moderat di Gedung Putih dan mengklaim akan terus mempromosikan agenda-agenda feminis.(WIL)