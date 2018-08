AS dan Meksiko Sepakati Perjanjian Baru Perdagangan Bebas

Washington: Setelah negosiasi intens selama berbulan-bulan, Amerika Serikat (AS) dan Meksiko akhirnya menyepakati perjanjian perdagangan bebas, Senin 27 Agustus 2018. Kanada dijadwalkan bergabung dalam negosiasi perjanjian baru ini pada Selasa.



Disepakatinya perjanjian baru ini membuat Kesepakatan Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA), yang sudah berusia 25 tahun, memasuki fase baru ketidakpastian.

Kementerian Luar Negeri Kanada pernah berkata bahwa tanda tangan dari negaranya "tetap diperlukan" jika ada perjanjian perdagangan baru antar ketiga negara.



Ottawa mengaku akan mengirim perwakilannya bernama Chystia Freeland ke Washington untuk bergabung dalam pembicaraan perjanjian baru.



Namun Trump menyebut dirinya mempertimbangkan untuk menghapus NAFTA, atau mengganti nama dari perjanjian tersebut.



"Ini adalah hari besar bagi perdagangan. Ini merupakan perjanjian yang baik bagi kedua negara," ucap Trump di Gedung Putih, yang didengar Presiden Meksiko Enrique Pena Nieto via telepon, seperti dilansir dari AFP.



Trump juga menekankan AS bisa saja melanjutkan jalannya perjanjian ini tanpa Kanada. "Atau bisa juga nantinya ada perjanjian terpisah, atau dua perjanjian itu digabungkan menjadi satu," lanjut Trump.



Ia mengindikasikan bahwa AS masih akan bersikap tegas terhadap Kanada dalam hal tarif produk otomotif dan kebutuhan sehari-hari, yang selama ini menjadi sumber ketegangan kedua negara.



Penasihat ekonomi Gedung Putih, Larry Kudlow, mengingatkan Kanada untuk mengamati perkembangan terbaru dari perjanjian ini.



"Kami berharap Kanada dapat mengamati secara seksama mengenai bagaimana perjanjian ini dapat berjalan sukses ke depan," tutur Kudlow.





(WIL)