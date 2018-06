Kemenlu AS Keluarkan Imbauan Perjalanan ke Rusia

Washington: Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengeluarkan imbauan perjalanan bagi warganya yang mengunjungi Rusia untuk menonton Piala Dunia 2018.



Kemenlu AS menyebut kelompok teroris mungkin menjadikan lokasi-lokasi digelarnya pertandingan sebagai target berikutnya.

"Acara besar seperti Piala Dunia 2018 menjadi sasaran empuk para teroris," tulis Kemenlu AS dalam laman resminya travel.state.gov, Sabtu 16 Juni 2018.



Kemenlu AS juga meminta para warganya untuk mempertimbangkan kembali kunjungan ke Rusia terkait ancaman lainnya seperti pelecehan bahkan pemerasan dari penegak hukum dan pejabat lainnya.



Di dalam pengumuman tersebut, Kemenlu AS juga melarang warganya untuk pergi ke Chechnya dan Gunung Elbrus karena adanya ancaman teroris serta kerusuhan warga sipil.



"Warga AS juga harus waspada di tempat keramaian seperti pusat wisata, pusat transportasi dan tempat ramai lainnya," sebut pernyataan itu lagi.



Sebelumnya sempat keluar ancaman dari kelompok teroris Islamic State (ISIS) yang merilis video bahwa mereka akan membakar stadion tempat gelaran Piala Dunia 2018 di Sochi.



Sementara itu, di bagian akhir video, terlihat pesawat tak berawak terbang di atas desa Olimpiade di Sochi yang digunakan untuk turnamen sepakbola internasional ini.





Updated #Russia Travel Advisory - Level 3: Reconsider travel to Russia due to terrorism and harassment. Some areas have increased risk. Read the entire Travel Advisory: https://t.co/LfVZe6QCjf. pic.twitter.com/syMx8f7niY — Travel - State Dept (@TravelGov) June 15, 2018

