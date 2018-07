AS Harap Korut Kembalikan Jenazah Tentara Secepatnya

Washington: Amerika Serikat (AS) berharap Korea Utara (Korut) segera mengembalikan sedikitnya 50 jenazah tentara AS yang gugur saat Perang Korea. Pengembalian diharapkan dalam dua pekan ke depan.



Laman Straits Times, Rabu 18 Juli 2018, seorang pejabat senior Pentagon menyampaikan harapan itu. Meski demikian dia tidak mengetahui waktu serah terima dan jumlah jenazah yang akan dikembalikan.



"Pemulangan jenazah dimulai dengan proses yang lambat dan kecil kemungkinan akan berlangsung cepat atau lebih mudah seiring dengan upaya kita memulangkan ribuan jenazah lainnya," ujar pejabat tersebut.



Pertemuan perdana antara pejabat AS dan Korut mengenai pemulangan jenazah ini seharusnya berlangsung pada 12 Juli lalu. Namun, pejabat AS mengatakan pihak Korut tidak hadir dalam pertemuan tersebut.



Trump sebelumnya mengatakan sedikitnya 200 jenazah prajurit Amerika telah dikembalikan oleh Korut. Namun, hingga saat ini pihak AS belum menerima jasad-jasad tersebut.



Pemulangan jenazah ini merupakan salah satu yang disepakati Trump dan pemimpin Korut, Kim Jong-un, saat bertemu untuk pertama kalinya di Singapura pada 12 Juni lalu.



Selain sepakat memulai proses denuklirisasi, dalam pertemuan itu Kim Jong-un juga disebut setuju memulangkan "ribuan" jenazah tentara AS yang tewas selama Perang Korea berlangsung pada 1950-1953.





(FJR)