AS Terbangkan Pesawat Pengebom di Laut China Selatan

Washington: Amerika Serikat (AS) menerbangkan dua pengebom B-52 Stratofortress dekat pulau-pulau buatan Tiongkok yang disengketakan di Laut China Selatan.



Pentagon mengatakan pesawat terbang di atas Kepulauan Spratly yang diklaim Tiongkok dalam misi pelatihan pada Selasa 5 Juni 2018.

Dilansir Newsweek, Kamis 7 Juni 2018, Tiongkok membangun pulau-pulau buatan untuk menegakkan klaim teritorialnya di Laut China Selatan. Aksi tiongkok tersebut menuai kecaman dari lima negara tetangga dan dari AS.



Penerbangan tersebut adalah bagian dari operasi 'kebebasan navigasi' yang bertujuan untuk menegaskan hak AS menggunakan perairan tersebut.



"Beijing tidak akan takut oleh apa pun yang disebut kapal militer atau pesawat udara, dan kami hanya akan lebih kukuh melakukan semua langkah yang diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara, demi melindungi perdamaian dan stabilitas negara di wilayah Laut China Selatan," kata Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying.



Bulan lalu, Tiongkok mendaratkan bomber H-6K di beberapa pulau yang disengketakan di Laut China Selatan. Pendaratan pesawat-pesawat pengebom itu sebagai bagian dari latihan dengan skenario pertempuran di Laut China Selatan



Baik Tiongkok dan AS saling menuduh membuat kawasan tidak stabil. Hua meminta AS mengklarifikasi adanya armada militer mereka di sana.





(WAH)