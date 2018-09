Indonesia Terus Bantu Pendanaan UNRWA Palestina

New York: United Nations Refugee Work and Relief Agency for Palestinian Refugees (UNRWA) atau Badan PBB untuk Pengungsi Palestina kini sedang menghadapi masalah dana. UNRWA mengalami defisit sebesar USD217 juta.



Dengan keadaan ini, Indonesia berkomitmen akan terus membantu UNRWA dalam konteks pendanaan. Terlebih saat Amerika Serikat memutuskan untuk menghentikan pendanaan untuk UNRWA.

"Ada kekurangan dana yang menyulitkan mereka untuk bergerak membantu 5,3 juta pengungsi Palestina. Dari defisit itu ternyata sudah tertutup sebesar 60 persen," kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam video yang diterima Medcom.id, Kamis 27 September 2018.



"Sisanya 40 persen atau sekitar USD180 juta, kita terus menggalang dukungan dan bantuan dari negara-negara anggota PBB juga," ucap dia.



Indonesia tak hanya menggalang dukungan, namun juga berupa dana. Menlu Retno mengatakan, ada dua sistem pendanaan untuk UNRWA, dana dari PBB dan dana kontribusi sukarela.



"Kita akan bantu kontribusi sukarela. Jadi dananya dari pemerintah dan kita akan terus mengajak para filantropis Indonesia untuk membantu UNRWA," ungkap dia.



Selama tahun 2018, bantuan Indonesia untuk UNRWA, baik yang berasal dari pemerintah, sektor swasta, perguruan tinggi, maupun perorangan (philanthropist) telah mencapai nilai USD1,365 juta. Saat ini sedang dijajagi rencana peluncuran (launching) kampanye #Dignity is priceless yang akan dilakukan oleh UNRWA bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam rangka menggalang dukungan dari publik Indonesia untuk membantu pengungsi Palestina.



Pengungsi Palestina sendiri mayoritas berada di Gaza, Tepi Barat, Yordania dan Yerusalem Timur.



Selain itu, Indonesia juga terus menggalang dukungan dari negara-negara lain untuk tetap mendukung Solusi Dua Negara untuk perdamaian Palestina dan Israel.





(FJR)