Koran Annapolis Pernah Adukan Tersangka Penembakan

Maryland: Kantor milik surat kabar The Capital Gazette, tempat tewasnya lima orang dalam sebuah penembakan di Amerika Serikat, pernah mengadukan Jarrod Ramos pada 2013. Ramos adalah pria yang melakukan aksi penembakan di kantor tersebut.



Namun penyelidikan atas Ramos dibatalkan karena kekhawatiran hal itu justru akan memprovokasi pelaku melakukan hal yang tak diinginkan.

Ramos menggugat The Capital Gazette atas pencemaran nama baik, setelah surat kabar tersebut meliput aksi pelecehannya terhadap teman sekelas semasa sekolah menengah atas.



Karena gugatan perdata itu tertunda pada 2013, polisi dipanggil untuk menginvestigasi tulisan-tulisan yang melecehkan terhadap koran ini di akun media sosial Ramos, kata Kepala Polisi Tim Altomare dari Anne Arundel County.



"Sebagai kesepakatan bersama antara para penyelidik dan manajemen The Capital Gazette saat itu, mereka memutuskan tidak melanjutkan penyelidikan formal karena mereka takut itu akan memperburuk situasi," ucap Altomare dalam acara "Today" pada Jumat 29 Juni 2018.



Menurut laporan polisi dari 24 Mei 2013, para eksekutif di koran tersebut menelepon polisi untuk melaporkan bahwa Ramos "mencaci-maki" mereka di Twitter.



Seorang pengacara untuk The Capital Gazette, Bob Douglas, meneruskan cuitan tersangka ke kepolisian. "Ramos menyebut darah mengalir, jurnalis iblis, pembunuh bayaran, perang terbuka, pembunuhan mematikan, koran pembunuhan," menurut laporan Detektif Michael Praley.



Praley mendeskripsikan pernyataan itu sebagai "komentar murka."



Ramos, 38, asal Laurel, dituduh membunuh lima orang dalam penembakan dengan senapan di kantor The Capital Gazette di Annapolis pada Kamis kemarin.



Polisi menyelidiki sejarah kriminal Ramos dan menemukan bahwa dia tidak memiliki senjata api terdaftar di Maryland.





