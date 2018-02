Trump Setuju Buka Memo Rahasia Terkait Rusia

Metro Bisnis Trump Desak Kongres AS Loloskan Paket Senilai USD1,5 T untuk Infrastruktur Kamis, 01 Feb 2018 16:50 Presiden Donald Trump menyampaikan agendanya membangun infrastruktur Amerika Serikat yang menurutnya dalam kondisi hancur. Trump mendesak…

Metro News Fact Check Konteks Pidato Presiden Trump Kamis, 01 Feb 2018 14:17 Pidato kenegaraan Presiden Donald Trump mengemukakan beberapa fakta dan data seputar isu sentral Amerika Serikat. Berikut merupakan…

Metro News Trump Sampaikan Penghargaan bagi Warga yang Membantu Korban Bencana Rabu, 31 Jan 2018 13:55 Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk pertama kalinya menyampaikan pidato kenegaraan di depan Kongres AS. Dalam pidato kenegaraan…

Headline News Trump Klaim Perekonomian AS dalam Kondisi Terbaik Rabu, 31 Jan 2018 12:35 Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pidato kenegaraan State of the Union pertamanya di hadapan anggota kongres AS.…

Headline News Demokrat Bawa Peserta Program DACA ke Pidato Kenegaraan Pertama Presiden Trump Rabu, 31 Jan 2018 12:35 Petinggi Partai Demokrat turut membawa peserta program Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) dalam pidato State of the Union…

Amerika Penegasan Trump untuk Tetap Membuka Penjara Guantanamo Rabu, 31 Jan 2018 11:32 Trump membatalkan upaya pendahulunya, Barack Obama untuk menutup fasilitas penahanan yang buruk tersebut.

Headline News Tiga Poin Penting dari Pidato Kenegaraan Pertama Presiden Trump Rabu, 31 Jan 2018 11:10 Presiden Donald Trump sedang menyampaikan pidato kenegaraan State of the Union pertamanya di hadapan anggota kongres AS. Ada tiga…

Amerika Trump: Perbatasan Terbuka Memicu Masuknya Senjata dan Kejahatan Rabu, 31 Jan 2018 10:32 Trump memaparkan isu imigran yang menjadi perhatian. Salah satunya adalah mengenai isu perbatasan yang ingin ditutup oleh Trump dengan…

Metro Bisnis Trump Sampaikan Pidato Kenegaraan Pertamanya Rabu, 31 Jan 2018 10:25 Presiden Donald Trump menyampaikan pidato kenegaraan State of the Union pertamanya di hadapan anggota kongres AS. …

Headline News Pengamanan Diperketat Jelang Pidato Kenegaraan Trump Rabu, 31 Jan 2018 08:08 Menjelang pidato kenegaraan State of the Union Presiden AS Donald Trump, aparat kepolisian melakukan penyisiran lokasi dan memperketat…

Amerika Babak Baru Perseteruan Trump dan FBI donald trump Sabtu, 03 Feb 2018 08:07 Sabtu, 03 Feb 2018 08:07 Presiden Donald Trump menyerang integritas FBI dan Kementerian Kehakiman.

Amerika Ditemukan Paket Mencurigakan Bandara AS Ditutup amerika serikat Sabtu, 03 Feb 2018 06:42 Sabtu, 03 Feb 2018 06:42 Sebuah paket mencurigakan memaksa bandara itu ditutup selama dua jam.

Amerika Tillerson Prediksi Kudeta akan Terjadi di Venezuela konflik venezuela Jumat, 02 Feb 2018 11:46 Jumat, 02 Feb 2018 11:46 Tillerson menyebut militer di negara-negara Amerika Latin biasanya menjadi agen perubahan saat terjadi krisis.

Amerika Dubes AS Cibir Daftar PBB soal Perusahaan Terkait Pemukim Israel palestina israel Jumat, 02 Feb 2018 11:06 Jumat, 02 Feb 2018 11:06 Dubes AS untuk PBB Nikki Haley mengecam sebuah laporan PBB mengenai 206 perusahaan yang memiliki hubungan dengan pemukiman Israel.

Amerika Anak Fidel Castro Bunuh Diri kuba Jumat, 02 Feb 2018 09:49 Jumat, 02 Feb 2018 09:49 Fidel Angel Castro Diaz-Balart dilaporkan mengalami depresi mendalam sejak beberapa bulan terakhir.

Amerika Jaksa Apresiasi Media Ungkap Kasus Pelecehan oleh Dokter AS amerika serikat Jumat, 02 Feb 2018 09:22 Jumat, 02 Feb 2018 09:22 Jika wartawan Indy Star tidak membantu mengekspos pelecehan seksual terhadap para pesenam muda oleh Larry Nassar, hal itu bisa terjadi…

Amerika Dokter Olahraga AS Lakukan Pelecehan Terhadap 265 Perempuan amerika serikat Kamis, 01 Feb 2018 18:30 Kamis, 01 Feb 2018 18:30 Jumlah para perempuan yang dilecehkan oleh dokter olahraga Amerika Serikat (AS) Larry Nassar bertambah menjadi 265 orang. Temuan itu…

Amerika Kereta yang Bawa Ketua DPR AS Tabrakan, Satu Tewas politik as Kamis, 01 Feb 2018 10:27 Kamis, 01 Feb 2018 10:27 Kereta yang membawa Ketua Parlemen Amerika Serikat (AS) Paul Ryan bertabrakan dengan sebuah truk sampah di Virginia pada Rabu waktu…