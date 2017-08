Trump Pertimbangkan Opsi Jatuhkan Bom di Korut

Metrotvnews.com, Washington: Seorang senator Amerika Serikat (AS) mengatakan, Presiden Donald Trump sedang mempertimbangkan untuk menjatuhkan bom ke Korea Utara (korut) sebagai opsi menghentkan program misil balistik mereka.



Senator Lindsey Graham menegaskan, hari ini Trump telah mendiskusikan opsi ini untuk berperang melawan Negara Komunis tersebut.

"Dia sudah memberitahu saya. Saya percaya dia. Jika saya warga China, saya juga akan mempercayainya," ucap Graham, seperti dikutip Independent, Rabu 2 Agustus 2017."Trump berkomitmen untuk mencegah Kim Jong-un menyerang AS dengan misil antarbenua-nya," lanjut dia.Graham menilai, pernyataan Trump tersebut cukup provokatif. Namun, menurut dia, Trump melakukannya untuk melindungi rakyat Amerika. Sebelumnya, para ahli mengatakan bahwa tidak ada solusi apapun untuk menyelesaikan masalah misil Korut ini.Menanggapi pemikiran para ahli, Graham membantahnya. Ia mengatakan, para ahli telah salah jika menilai tak ada pilihan yang tepat untuk menghentikan misil Korut."Ada opsi militer untuk menghancurkan Korut dan misil balistik mereka," tegas Graham.Sampai sekarang, administrasi Trump mengatakan semua opsi ada di meja untuk menangani Korut, termasuk opsi militer.Namun, mengingat pasti akan ada korban dan juga mengingat sekutu AS yaitu Jepang dan Korea Selatan, AS telah menekankan perlunya solusi diplomatik.Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson menyatakan, AS tidak berusaha untuk menggulingkan pemerintahan Pyongyang, tetapi ingin berdialog."Kami (AS) akan selalu meyakinkan Korut untuk melepaskan program misil balistiknya dan mengutamakan solusi dialog," kata Tillerson.(FJR)