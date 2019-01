Tiruan Washington Post Tulis Trump Mengundurkan Diri

Washington: Surat kabar The Washington Post menyebutkan bahwa Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengundurkan diri. Namun, surat kabar Washington Post kali ini hanya buatan para aktivis.



Surat kabar palsu ini dicetak pada sebuah lembar lebar mirip dengan cetakan Washington Post asli. Tertanggal 1 Mei 2019, surat kabar ini memuat serangkaian artikel anti-Trump dan pemberdayaan perempuan.

Dilansir dari Guardian, Kamis 17 Januari 2019, kelompok aktivis The Yes Men mengaku berada dibalik lelucon ini. Kelompok ini juga pernah melakukan aksi serupa dengan membagikan surat kabar New York Times palsu pada 2008 dengan tajuk utama 'Akhir dari Perang Irak'.



Departemen Hubungan Masyarakat dari The Washington Post pun telah mengimbau masyarakat bahwa jangan percaya dengan terbitan surat kabar palsu tersebut.



"Telah beredar edisi cetak palsu The Post yang didistribusikan di sekitar Washington. Warga harap waspada. Mereka bukan produk The Post," sebut pernyataan resmi dari The Washington Post.



Menurut The Yes Men, sekitar 12 orang membantu untuk desain dan mencetak surat kabar, sementara sekitar 25 orang mendistribusikan di sekitar Washington DC, terutama di dekat Gedung Putih.



The Yes Men juga menambahkan, mencetak surat kabar dengan berita yang cukup menggembirakan ini merupakan satu harapan bahwa mereka menginginkan Trump lengser.



"Kami sudah muak dengan segala tipuannya. Kebijakan-kebijakannya yang semakin lama semakin membuat Amerika rusak dan tentu selalu menyebut media yang tak mendukungnya adalah media hoaks," tegas mereka.



Dengan terbitnya Washington Post palsu ini, mereka berharap agar para karyawan Gedung Putih bisa membawa surat kabar tersebut ke dalam dan memberikannya kepada Trump.







(FJR)