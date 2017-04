Menlu AS dan Diplomat Dunia Susun Strategi Akhiri Perang Suriah

Metrotvnews.com, Lucca: Keadaan mendesak tapi hanya sedikit solusi membuat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson dan para diplomat tinggi mancanegara mengadakan pertemuan darurat, Selasa 11 April.

Mereka menyusun strategi mengenai cara mengakhiri perang saudara yang berkepanjangan di Suriah.

Pertemuan antarnegara yang 'sama haluan' itu praktis diatur di sela-sela KTT kelompok 7 negara industri di Italia, beberapa hari setelah AS untuk kali pertama meluncurkan serangan udara terhadap pasukan Presiden Suriah Bashar Assad. Munculnya beberapa jam sebelum Tillerson berkunjung ke Moskow demi menekan para pemimpin Rusia agar meninggalkan dukungan mereka untuk Assad.

Meskipun bermaksud menghukum Assad karena menyerang memakai senjata kimia, serangan AS pekan lalu digelar demi memfokuskan kembali perhatian dunia pada perang berdarah di Suriah, tujuh tahun terakhir. Para diplomat berkumpul di Italia saat sejumlah pejabat AS di Washington melayangkan kemungkinan sanksi baru atas militer Suriah dan Rusia, ditambah ancaman aksi militer susulan AS jika pemerintah Assad terus menyerang warga sipil.

Pada pertemuan Selasa di Lucca, kota yang terkurung dinding di Tuscan, seluruh negara anggota G-7 bergabung dengan para diplomat dari sejumlah negara mayoritas Muslim termasuk Yordania, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab. Dimasukkannya negara-negara itu terasa penting karena strategi AS di Suriah melibatkan daftar bantuan dari negara-negara Timur Tengah demi menjamin keamanan dan stabilitas di Suriah setelah kelompok Islamic State (ISIS) kalah.

Duduk sekeliling meja-meja panjang penuh hiasan, di ruang berdinding merah, para diplomat tersenyum dan berbasa-basi tapi tidak membuat pernyataan tatkala para fotografer diizinkan dengan singkat memotret sebelum pertemuan dimulai. Sesi ini berlangsung sekitar satu jam.

Fokus utama sejak serangan kimia pada peningkatan tekanan ke Rusia, sekutu terkuat Assad, yang telah menerjunkan militer tersendiri guna menopang Assad di Suriah. AS dan beberapa negara lain telah mengatakan bahwa Rusia memikul tanggung jawab atas kematian warga sipil di tangan Assad mengingat peran Moskow dalam menjamin kesepakatan 2013 di mana Assad seharusnya melucuti gudang senjata kimianya.

AS menaikkan ancamannya secara signifikan, pada Senin 10 April, ketika seorang pejabat seniornya mengatakan, Washington sudah membuat kesimpulan awal bahwa Rusia tahu soal serangan senjata kimia Suriah, pekan lalu. Namun AS tidak memiliki bukti keterlibatan Moskow, kata pejabat, yang tidak berwenang bicara terbuka tentang masalah-masalah intelijen dan minta dianonimkan.

Tuduhan itu akan tergantung pada kunjungan Tillerson ke Moskow, di mana ia berencana bertemu Menteri Luar Negeri Rusia dan mungkin juga dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kremlin menolak mengatakan, apakah Putin akan bertemu dengan Tillerson, sejalan dengan kebiasaan mereka tidak mengumumkan pertemuan layaknya tradisi.

AS sudah berusaha menepis harapan mengenai kunjungan itu atau kemungkinan AS akan membatalkannya apapun konsesi dari Rusia soal dukungan bagi Assad. Sebaliknya, AS berharap memanfaatkan perjalanan -- yang pertama oleh seorang pejabat Kabinet Trump ke Rusia -- buat memberi harapan ke Moskow dan kemudian memungkinkan Rusia mencari waktu untuk memberi tanggapan.

Namun, bahkan selagi AS berusaha memproyeksikan mendesaknya masalah krisis Suriah, Washington sudah berupaya menjelaskan strategi samar-samar yang belum memperjelas pertanyaan kunci: apakah Presiden Bashar Assad harus mundur, bagaimana pengungsi Suriah akan dilindungi, dan kapan Amerika merasa terdorong untuk mengambil tindakan susulan.

Tillerson sendiri mengangkat harapan terbaru mengenai tindakan AS yang agresif -- tidak hanya di Suriah -- saat ia mengunjungi Sant'Anna di Stazzema, sebuah desa Tuscan di mana Nazi membantai lebih dari 500 warga sipil selama Perang Dunia II. Saat ia meletakkan karangan bunga, dia menyinggung serangan kimia Suriah.

"Kami mendedikasikan kembali diri kami untuk memegang teguh janji atas siapapun yang melakukan kejahatan terhadap orang tak berdosa di mana saja di dunia," kata Tillerson, seperti dinukil Associated Press, Selasa 11 April 2017.

Meskipun komentarnya seperti mengisyaratkan dari seorang aktivis kebijakan luar negeri AS, yang lebih difokuskan pada pencegahan kekejaman kemanusiaan, Presiden Donald Trump telah secara konsisten menyiratkan bahwa dirinya lebih suka pendekatan yang berlawanan. Pemerintahan baru umumnya meremehkan masalah hak asasi manusia, sementara mempromosikan strategi 'Utamakan Amerika' ketimbang menekankan perhatian kepada bangsa asing.

Tidak adanya muatan Suriah dalam kebijakan Trump telah menimbulkan kebingungan atas masa depan Assad -- masalah yang sama membingungkan pemerintahan Obama, yang pernah mengambil posisi bersikeras bahwa Assad harus mundur namun melunak secara substansial saat Presiden Barack Obama meninggalkan jabatan pada Januari.

Menjelang serangan rudal AS, pemerintahan Trump sudah mengatakan bahwa masa depan Assad ada di tangan rakyat Suriah. Kemudian Trump, sehari setelah serangan itu, berkata, pemikirannya tentang Assad telah berubah. Tillerson menjawab pertanyaan soal apa yang mempengaruhi perubahan rezim dengan menjawab bahwa AS telah mengorganisir koalisi untuk menggelar aksi.

Namun setelah serangan balasan Trump, posisi AS menjadi kurang jelas. Beberapa pejabat, seperti Tillerson, mengatakan AS yakin rakyat Suriah akan memilih sendiri untuk mendorong Assad mundur, sambil menyarankan AS tidak akan memberi mandat itu. Duta AS di PBB Nikki Haley dan pejabat lain mengatakan bahwa menyingkirkan Assad memang target AS, tetapi hanya salah satu dari beberapa tujuan.

(FJR)