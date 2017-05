Biden Sebut Obama Siap kembali ke Dunia Politik

Metrotvnews.com, New Hampshire: Joe Biden mengatakan Barack Obama siap berkampanye untuk Partai Demokrat, yang mengindikasikan bahwa mantan Presiden Amerika Serikat itu belum berencana pensiun dari dunia politik.



Dalam sebuah acara makan malam, Biden yang merupakan pendamping Obama di pemerintahan terdahulu kembali menegaskan tidak berencana maju sebagai calon presiden pada 2020. Namun ia mengatakan dirinya dan Obama siap "membantu membentuk debat publik."

"Saya siap menggalang dana, merekrut kandidat, berkampanye - begitu juga Barack - di mana pun yang kalian inginkan, beritahu saja saya," ujar Biden, seperti dilaporkan The Hill, Minggu 30 April 2017.Sejak meninggalkan Gedung Putih sekitar 100 hari lalu, Obama telah berlibur di Karibia dan belum lama ini melakukan pidato perdananya sebagai warga sipil di Chicago. Dalam pidato, Obama tidak menyebutkan masalah perpolitikan AS maupun presiden Donald Trump.Tamu undangan di acara makan malam Demokrat di New Hampshire kecewa saat Biden menepis rumor dirinya akan maju dalam pemilu mendatang.Barack Obama. (Foto: AFP)"Kawan-kawan semua, saya tidak akan maju," tegas Biden, yang diikuti seruan beberapa tamu, "maju Joe, maju saja."Sejauh ini Obama relatif diam mengenai prospek kembali ke dunia politik. "Saya menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan hal terpenting apa yang bisa saya lakukan untuk pekerjaan mendatang," sebut Obama di Universitas Chicago."Satu hal terpenting yang bisa saya lakukan adalah mempersiapkan generasi kepemimpinan selanjutnya untuk mengambil tongkat kekuasaan dan mencoba mengubah dunia," lanjut dia.Sejumlah mantan presiden AS terjun ke bidang lain setelah tidak berkuasa: George W Bush menggeluti dunia melukis, sementara Jimmy Carter mendirikan pusat demokrasi dan hak asasi manusia.Bill Clinton melanjutkan kampanye untuk Partai Demokrat setelah kepemimpinannya berakhir, dengan mendukung Hillary Clinton berkampanye tahun lalu.Mantan Jaksa Agung Eric Holder mengindikasikan Obama mungkin kembali ke dunia politik pada Maret lalu, dengan mengatakan bahwa "(Obama) akan kembali, dan dia siap beraksi."Saat ini Obama memutuskan tinggal di Washington DC bersama istrinya, Michelle, dan dua anak perempuannya, Sasha dan Malia.(WIL)