Dituduh Pengaruhi Politik AS, Agen Rusia Ditangkap

Washington: Seorang wanita asal Rusia ditangkap atas tuduhan berkonspirasi untuk memengaruhi politik Amerika Serikat (AS). Ia diketahui membina hubungan dengan berbagai kelompok di AS, termasuk National Rifle Association (NRA).



Menurut keterangan Kementerian Hukum AS, Mariia Butina (namanya kadang-kadang dieja Maria) ditangkap di Washington akhir pekan kemarin dan muncul di pengadilan pada Senin 16 Juli 2018.

Butina dituntut tuduhan bersekongkol sebagai agen Rusia "lewat cara mengembangkan hubungan dengan warga AS dan organisasi infiltratif yang memiliki pengaruh dalam politik Amerika," kata Kementerian Hukum AS, dalam sebuah pernyataan, seperti disitir dari AFP, Selasa 17 Juli 2018.



Penangkapannya diumumkan ketika Presiden Donald Trump terbang kembali dari Helsinki ke Washington, setelah bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Di sana, Trump dituduh gagal mendesak Putin atas tuduhan intervensi Rusia dalam pemilihan umum AS 2016.



Kementerian Hukum AS mengatakan Butina sudah melanggar hukum dengan tidak mengungkapkan kepada pihak berwenang bahwa dirinya bertindak atas nama pemerintah Rusia.



Masih dari keterangan Kementerian Hukum AS, Butina memiliki hubungan dekat dengan "pejabat Rusia" yang tidak diidentifikasi. Media lokal menduga orang yang dimaksud adalah politikus Rusia bernama Alexander Torshin.



Sekutu pemimpin Rusia Putin, Torshin, saat ini adalah pejabat senior di bank sentral Rusia dan seorang mantan anggota parlemen. Dia salah satu dari sejumlah pejabat senior Rusia yang terkena sanksi ekonomi dari AS.





(WIL)