Ratusan WNI Diperkirakan Masih Cari Suaka di AS

Jakarta: Setidaknya, ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) diperkirakan masih mencari suaka di Amerika Serikat (AS). Kondisi ini tentu tidak diketahui oleh Pemerintah Indonesia.



Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI Lalu Muhamad Iqbal mengaku bahwa perwakilan RI di AS baru mengetahui bahwa ada WNI yang mencari suaka setelah permohonan suaka mereka ditolak.



"Kami baru tahu ketika permohonan suaka mereka ditolak di mana imigrasi AS meminta perwakilan RI untuk menerbitkan dokumen perjalanan untuk kembali ke Indonesia," kata Iqbal kepada awak media, di Kemenlu, Jakarta, Rabu 11 Juli 2018.



Iqbal juga mengakui bahwa mayoritas WNI tersebut mencari suaka di AS untuk mendapatkan kesempatan kerja dan tinggal di Negeri Paman Sam tersebut.



"Tetapi, mereka yang mengajukan suaka jelas tidak akan memberitahu perwakilan. Namun jika perwakilan mengadakan acara, ya mereka tetap datang," ujar dia.



Keputusan pemerintah untuk tetap menerima WNI pencari suaka di AS menjadi warga negara adalah semata-mata agar mereka tidak stateless atau tak memiliki warga negara. Di samping, sebelumnya mereka memang betul adalah WNI.



"Prosesnya juga tidak secara langsung kami memberikan dokumen perjalanan. Kami harus benar-benar memastikan bahwa dia betul WNI. Jangan sampai kami memberikan dokumen perjalanan atau kewarganegaraan kepada imigran gelap," tutur Iqbal.



Di pertengahan tahun 2017, sempat beredar kabar bahwa ribuan WNI mencari suaka dan tidak mau kembali ke Indonesia. Mayoritas dari mereka adalah korban dari kerusuhan 1998 yang beragama Kristen dan keturunan Tionghoa.



Dalam pengakuan mereka, kebanyakan dari mereka takut untuk kembali ke Indonesia karena adanya persekusi.





(FJR)