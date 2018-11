Dua Perempuan Saudi di AS Diduga Bunuh Diri

New York: Jasad dua perempuan muda asal Arab Saudi ditemukan di Sungai Hudson, New York, Amerika Serikat, sekitar dua pekan lalu. Kepolisian New York kini menduga keduanya melakukan bunuh diri, bukan korban sebuah kejahatan.



Kepala Detektif Kepolisian New York Dermot Shea mengatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa Tala Farea, 16, dan Rotana Farea, 23, kemungkinan "melompat ke air dalam keadaan hidup."

"Keduanya juga diduga lebih memilih bunuh diri ketimbang kembali ke Arab Saudi," ujar Shea, seperti disitat dari kantor berita Mirror, Jumat 2 November 2018.



Tala dan Rotana disebut selama ini tinggal di Virginia. "Saat ini kami belum memiliki informasi kredibel terkait ada tidaknya kejahatan. Masih diselidiki," tutur Shea terkait kasus dua warga Saudi tersebut.



Tim detektif New York menelusuri keterangan saksi, rekaman video dan catatan penggunaan kartu kredit Tala dan Rotea. Dari penelusuran, tidak ditemukan adanya indikasi kejahatan terkait kematian keduanya.



Terakhir kalinya Tala dan Rotea dilihat oleh pihak keluarga adalah saat keduanya berada di Virginia pada 30 November 2017. Mereka sempat tinggal di sebuah tempat penampungan korban kekerasan hingga akhir Agustus lalu, dan tiba di New York pada 1 September.



"Dari situ, mereka berdua beberapa kali menginap di hotel mewah," sebut Shea.



Seorang saksi mata mengatakan kepada detektif bahwa pada 24 Oktober sekitar pukul 07.00, dia melihat dua wanita berlutut sekitar Sungai Hudson sembari melantunkan doa-doa dengan suara keras selama 15 menit.



Polisi mengatakan keduanya, yang tinggal di AS sekitar dua hingga tiga tahun, kemungkinan pernah menjadi korban kekerasan fisik dan mungkin sempat mengajukan permohonan suaka.



Hingga saat ini penyebab pasti kematian keduanya masih diselidiki.





(WIL)