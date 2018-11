AS-Tiongkok Rundingkan Sengketa Laut China Selatan

Washington: Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok akan mengadakan pembicaraan diplomatik dan keamanan tingkat tinggi terkait ketegangan yang terjadi di Laut China Selatan dan Selat Taiwan.



Dialog akan dilakukan oleh Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, Menteri Pertahanan AS James Mattis. Sementara dari Tiongkok akan hadir Direktur Kantor Luar Negeri Tiongkok Yang Jiechi dan Menteri Pertahanan Nasional Wei Fenghe.

Dikutip dari South China Morning Post, Selasa 6 November 2018, awalnya dialog akan dilaksanakan pada September lau. Namun, dibatalkan sepihak oleh Beijing karena Washington menjatuhkan sanksi terkait pembelian sistem senjata Rusia.



Kedua negara berkomitmen bersedia untuk mengurangi keterangan di perairan internasional tersebut.



Dalam dua bulan terakhir, militer AS telah menerbangkan pesawat pengebom B-52 dan melakukan operasi kebebasan navigasi di sekitar Laut China Selatan.



Tak hanya itu, kapal perang AS juga berlayar melalui Selat Taiwan sebagai wujud dukungannya untuk wilayah yang ingin berpisah dengan Tiongkok tersebut.







