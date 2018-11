Presiden Baru Brasil Ingin Pindahkan Kedubes ke Yerusalem

Rio de Janeiro: Presiden baru Brasil, Jair Bolsonaro menegaskan bahwa dirinya berencana untuk memindahkan kedutaan besar Brasil yang berada di Tel Aviv, Israel, ke Yerusalem. Langkah ini tentu diapresiasi oleh Israel.



"Selama kampanye, saya sudah berjanji bahwa akan memindahkan kedubes ke Yerusalem. Israel adalah negara berdaulat dan kami menghormati itu," kata Bolsonaro, dikutip dari Guardian, Jumat 2 November 2018.

Sementara itu, di Tel Aviv, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji rencana pemindahan tersebut. Bahkan, ia menyebut rencana Bolsonaro itu merupakan langkah yang benar dan bersejarah.



Jika Bolsonaro menindaklanjuti janjinya, Brasil akan menjadi negara ketiga yang memiliki kedubes di Yerusalem, setelah Amerika Serikat dan Guatemala. Paraguay rencananya juga akan memindahkan kedubes setelah presiden barunya, Mario Abdo Benitez, terpilih.



Namun, langkah Bolsonaro ini ditentang oleh sejumlah warga Brasil. Mereka mengatakan, hal itu akan merusak hubungan Brasil dengan negara-negara Muslim.



Mantan Duta Besar Brasil untuk AS, Rubens Barbosa, menyebut bahwa rencana Bolsonaro dapat merusak ekspor unggas Brasil. Seperti diketahui, USD6 miliar per tahun didapat Brasil dari hasil ekspor unggas ke negara-negara Arab.







