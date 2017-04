Badai Tornado Hantam AS, Sembilan Tewas dan Dua Hilang

Metrotvnews.com, Texas: Tiga orang tewas dan dua orang lainnya hilang akibat hantaman badai tornado di Arkansas, Amerika Serikat (AS). Sementara, empat orang tewas di Texas bagian timur juga karena hantaman tornado.



Tak hanya itu, seorang wanita juga tewas tenggelam karena banjir yang diakibatkan badai kuat ini di Missouri serta satu orang pun tewas di Mississippi.

Dilansir Belfast Telegraph, Senin 1 Mei 2017, badai tornado juga menyapu Tennessee di mana pohon dan tiang listrik tumbang pada Minggu 30 April kemarin.Di Arkansas, tim penyelamat berusaha untuk mencari korban hilang dan waspada apakah ada lagi yang tewas. Sementara di Texas, tim penyelamat mencari dari pintu ke pintu setiap rumah sebelum badai tornado meratakannya.Badan Cuaca Nasional AS mengatakan, empat tornado dan satu twister memang menyerang mayoritas negara bagian AS selatan. Laporan pertama, tornado menyerang pada pukul 16.45 sore waktu setempat pada Sabtu 29 April."Kami terus memantau apakah ada badai susulan dan wilayah mana lagi yang rusak parah," kata badan tersebut dalam sebuah pernyataan.Mereka juga mengatakan, badai tornado mulai bergerak ke arah Louisiana dan Alabama dengan angin yang cukup kencang. Peringatan siaga dan waspada pun digaungkan ke seluruh AS bagian selatan.(WIL)