AS Tak Akan Biayai Akomodasi Kim Jong-un di Singapura

Washington: Amerika Serikat (AS) menegaskan bahwa mereka tidak akan membayar biaya akomodasi dan transportasi untuk pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un beserta delegasinya ke Singapura.



Enam hari menjelang pertemuan bersejarah Kim dan Presiden AS Donald Trump, masih menjadi tanda tanya siapakah yang akan membiayai delegasi Korut selama tinggal di Singapura.

Pasalnya, Korut akan terbentur dengan masalah pembiayaan karena masih terjerat sanksi ekonomi dari Kementerian Keuangan AS.



"Pemerintah AS tidak akan membiayai akomodasi dan transportasi delegasi Korut di Singapura," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Heather Nauert, dikutip dari Channel News Asia, Rabu 6 Juni 2018.



"Perjalanan ke Singapura, lengkapnya seperti apa, belum muncul hingga hari ini," ujar dia.



Sementara itu, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo di Washington DC. Topik utama yang dibahas adalah persiapan KTT AS-Korut.



"Ini adalah bukti kepercayaan kedua belah pihak terhadap kemampuan Singapura untuk menjadi tuan rumah yang terpercaya, aman dan netral. Kami senang menjadi bagian untuk perdamaian dunia," ungkap Balakrishnan.



Awalnya, dikabarkan AS sedang mencari cara untuk membiayai semua akomodasi dan transportasi Kim dan delegasi Korut lainnya. Namun, kabar lain beredar bahwa AS meminta Singapura untuk menopang pembiayaan tersebut.



Kendati demikian, sampai saat ini tak ada pernyataan resmi dari pemerintah Singapura soal pembiayaan Kim dan delegasinya selama di Singapura.







