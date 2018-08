Trump Ingin Bertemu Lagi dengan Kim Jong-un

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dikabarkan menerima surat dari pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un. Namun, belum diketahui seperti apa isi surat tersebut.



"Surat dari Pemimpin Kim telah diterima Presiden Trump pada 1 Agustus," sebut pernyataan Gedung Putih, dikutip dari AFP, Kamis 2 Agustus 2018.

"Komunikasi yang sedang berlangsung antara kedua pemimpin ditujukan untuk menindaklanjuti pertemuan mereka di Singapura," lanjut pernyataan itu.



Trump juga mengucapkan terima kasih lewat akun Twitter pribadinya soal pengembalian sisa-sisa jasad tentara AS yang tewas selama Perang Korea.



"Terima kasih kepada Pemimpin Kim Jong-un untuk menepati janji Anda dan memulai proses pengiriman sisa-sisa jasad tentara AS," tulis Trump.



Baca: Wapres Pence Terima 55 Jasad Tentara AS dari Korut



"Saya sangat terkejut bahwa Anda melakukan ini. Terima kasih atas surat Anda yang indah, saya harap bisa segera bertemu lagi dengan Anda!" tukas Trump lagi.



Pertemuan Trump dan Kim di Singapura pada 12 Juni menghasilkan beberapa kesepakatan. Selain soal denuklirisasi, Kim juga sepakat untuk memulangkan sisa-sisa jasad tentara AS yang tewas di Perang Korea 1950 hingga 1953 silam.



Sekitar 35 ribu tentara AS diperkirakan tewas dalam perang yang diakhiri dengan kesepakatan gencatan senjata tersebut.





(DRI)