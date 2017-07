Gedung Putih: Kemungkinan Dialog dengan Korut Masih Tipis

Metrotvnews.com, Washington: Sekretaris pers Gedung Putih Sean Spicer mengatakan kemungkinan terjadinya dialog dengan Korea Utara (Korut) saat ini masih tipis.



Pernyataan Spicer merupakan respons atas pertanyaan yang diajukan awak media mengenai usulan Korea Selatan (Korsel) untuk berdiplomasi dengan Korut.

Spicer menilai pertanyaan semacam itu seharusnya diajukan kembali ke pemerintah Korsel."Saya pikir presiden (Donald Trump) telah menjelaskan sebelum-sebelumnya dengan rasa hormat, bahwa syarat dan kondisi yang harus dipenuhi untuk terjadinya dialog masih jauh dari kondisi sekarang," ujar dia, seperti dinukil UPI, Senin 17 Juli 2017.Sebelumnya, Wakil Menteri Pertahanan Korsel Seo Joo-seok mengumumkan rencana pembicaraan antara tentara kedua negara. Langkah itu dinilai dapat membantu "menghentikan semua tindakan permusuhan yang meningkatkan ketegangan militer di perbatasan."Perundingan tersebut, yang akan digelar pada 21 Juli mendatang, bukan berarti Seoul berniat mengurangi tekanan terhadap Pyongyang.Kantor berita Voice of America melaporkan, Korsel melihat usulan tersebut sebagai bagian dari kebijakan jalur ganda Presiden Moon Jae-in. Pertama, demi mendukung sanksi yang dipimpin AS. Kedua, mengupayakan keterlibatan yang memberi insentif kepada Korut untuk menunda beberapa aksi provokatif."Tidak ada perubahan dalam posisi kami bahwa kami akan berusaha membujuk Korea Utara agar melakukan denuklirisasi dengan menggunakan semua tindakan yang mungkin dilakukan seperti sanksi dan perundingan," kata Menteri Unifikasi Seoul yang baru ditunjuk.Menurut laporan Yonhap, Jubir Asia Timur-Pasifik di Kementerian Luar Negeri AS, Katina Adams, menolak berkomentar mengenai usulan perundingan militer Korea.Dalam sebuah pernyataan terpisah, Palang Merah Korsel meminta acara reuni bagi anggota keluarga dua Korea. -an. Reuni keluarga -- yang tercerai-berai setelah Perang Korea 1950-1953 -- terakhir kali digelar pada Oktober 2015.(WIL)