Militer Venezuela Tegaskan Dukungan ke Maduro, Tolak Oposisi

Caracas: Militer Venezuela menegaskan tidak akan mengakui priseden yang mengklaim berkuasa tanpa melalui pemilu. Hal ini diutarakan usai pengakuan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap Juan Guaido sebagai Presiden Venezuela.



Guaido adalah tokoh oposisi yang selama ini menjadi lawan politik dari Presiden Nicolas Maduro. Sebelumnya dia menjabat sebagai Presiden Parlemen Nasional Venezuela yang dilucuti kekuasaannya.



“Rasa putus asa dan intoleransi mengancam perdamaian dari negara ini. Prajurit dari Tanah Air tidak akan menerima presiden ditetapkan berdasarkan kepentingan tidak jelas atau mengangkat dirinya sendiri sebagai pemimpin, yang tentunya tidak sejalan dengan hukum,” ujar Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino Lopez, seperti dikutip Bernama, Kamis, 24 Januari 2019.



Atas pernyataan Trump tersebut, Presiden Maduro pun meminta agar diplomat AS keluar dari Caracas. Maduro menyatakan bahwa Venezuela telah memutuskan hubungan dengan Amerika Serikat dan menegaskan bahwa Donald Trump merupakan lawan politiknya.



Tak hanya AS, Argentina, Brasil, Kanada, Chile, Kolombia, Kosta Rika, Paraguay, Peru, Ekuador, Guatemala dan Organisasi Negara Amerika juga mengakui dan mendukung Guaido.



Maduro menegaskan, dirinya membela hak serta eksistensi Venezuela dan meminta pendukungnya mencegah segala bentuk kudeta yang diupayakan oposisi yang didukung AS.



"Mereka mencoba untuk memerintah Venezuela dari Washington. Apa kalian mau negara kalian dimasuki pemerintah boneka?" ucap Maduro.



Ia menambahkan, apa yang dilakukan pemerintahan Trump sangat tak bertanggung jawab karena berusaha menggulingkan rezimnya.



Maduro pertama kali memimpin Venezuela pada 2013 sepeninggal Hugo Chavez yang meninggal karena sakit kanker setelah memerintah selama 14 tahun.





(FJR)