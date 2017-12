DK PBB Pertimbangkan Susun Kerangka Resolusi Status Yerusalem

New York: Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mempertimbangkan sebuah kerangka resolusi yang menyatakan bahwa segala perubahan terhadap status Yerusalem tidak berkekuatan hukum dan harus dibatalkan. Ini merupakan respons dari keputusan sepihak Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.



Mesir menyebarkan kerangka resolusi itu pada Sabtu 16 Desember 2017. Sejumlah diplomat mengatakan DK PBB dapat melakukan pemungutan suara terkait kerangka tersebut paling cepat Senin besok.

Rabu 6 Desember, Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Ia juga berencana memindahkan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, meski ditunda hingga enam bulan ke depan.



Langkah tersebut memicu kecaman luas dari komunitas global, terutama dari negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.



Kerangka resolusi yang didapat AFP menekankan bahwa Yerusalem adalah sebuah isu "yang harus diselesaikan melalui negosiasi." Dalam kerangka juga dituliskan kekecewaan DK PBB terkait isu Yerusalem saat ini, tanpa secara spesifik menyinggung nama Trump.



"Segala keputusan dan aksi yang sudah mengubah karakter, status dan komposisi demografi Kota Suci Yerusalem tidak berkekuatan hukum dan harus dibatalkan," demikian tertulis di kerangka resolusi DK PBB.



Para diplomat PBB meyakini AS akan menggunakan hak veto untuk memblokade kerangka resolusi. Namun diperkirakan 14 negara anggota DK PBB akan mendukung kerangka resolusi tersebut.



Israel menguasai bagian timur dari Yerusalem dalam perang 1967, dan menganggap seluruh wilayah tersebut sebagai ibu kota mereka. Sementara Palestina memandang Yerusalem timur sebagai ibu kota mereka di masa mendatang.











