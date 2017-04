AS Sebut Aktivitas Pesawat Pengebom Tiongkok Meningkat

Metrotvnews.com, Washington: Aktivitas pesawat pengebom Tiongkok meningkat belakangan ini, ucap beberapa pejabat anonim Amerika Serikat kepada kantor berita Reuters, Kamis 20 April 2017.



Meski begitu, mereka belum mengetahui maskud pasti dari aktivitas Tiongkok yang lebih tinggi dari biasanya. Ada beragam kemungkinan, dari serangkaian latihan pertahanan atau kekhawatiran atas masalah Korea Utara.

Menurut beberapa media AS, Korut diyakini akan melakukan uji coba nuklir keenam atau peluncuran misil balistik dalam waktu dekat.Pernyataan kepada Reuters muncul sebelum Presiden AS Donald Trump mengucapkan adanya "langkah-langkah yang sangat tidak biasa" terkait aktivitas Negeri Tirai Bambu."Langkah-langkah yang sangat tidak biasa telah dilakukan dalam dua atau tiga jam terakhir, dan saya yakin presiden (Tiongkok) akan sangat berusaha keras," sebut Trump, tanpa menjelaskan lebih lanjut."Kami tidak tahu apakah mereka dapat melakukan itu. Tapi saya sangat yakin dia akan mencobanya dengan sangat, sangat keras," tambah dia.Trump mengambil sikap keras terhadap pemimpin Korut Kim Jong-un, yang terus menerus melakukan uji coba nuklir dan misil meski mendapat kecaman global.Beberapa langkah telah diambil Trump, yang dinilai sejumlah pengamat adalah peringatan bagi Korut. Langkah-langkah itu adalah peluncuran 59 rudal Tomahawk ke Suriah dan dijatuhkannya bom super besar di Afghanistan.Belakangan, muncul kabar AS juga mempertimbangkan menembak setiap misil yang diluncurkan Korut.(WIL)