Trump Minta Korea Utara Jaga Sikap

Metrotvnews.com, Washington: Presiden Amerika Serikat meminta Korea Utara untuk "menjaga sikapnya" seiring meningkatnya ketegangan kedua negara di Semenanjung Korea.



Trump melontarkan pernyataannya selama rangkaian perayaan Paskah di Gedung Putih, Washington, Senin 17 April 2017. Sebelum menjadi presiden, Trump menuliskan di Twitter bahwa Korut "bersikap sangat buruk" dan "bermain-main" dengan AS.

Korut memamerkan sejumlah misil baru dalam parade militer besar-besaran di Pyongyang untuk memperingati ulang tahun ke-105 dari pendiri negara, Kim Il-sung, beberapa hari lalu.Parade diikuti sebuah uji coba misil antar benua. Sejumlah pengamat di AS dan Korea Selatan mengatakan tes misil itu berakhir gagal tidak lama setelah diluncurkan.Untuk mengantisipasi ancaman Korut, Trump telah memerintahkan pengerahan kapal induk AS ke Semenanjung Korea.Pernyataan terbaru Trump diucapkan beberapa jam setelah Wakil Presiden Mike Pence melakukan lawatan tak terjadwal ke Zona Demiliterisasi (DMZ) yang berlokasi di antara Korsel dan Korut."Era kesabaran strategis (terhadap Korut) telah berakhir," ungkap Pence.Ia menambahkan AS ingin "Korut meninggalkan obsesinya mengejar teknologi senjata nuklir dan uji coba misil balistik."Bruce Bennet, peneliti senior dari Rand Corporation, mengatakan kepada The Independent bahwa komentar terbaru Trump "tidak akan direspons baik oleh Pyongyang.""Kim Jong-un yang berperilaku baik sesuai permintaan AS akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap budaya Korut -- Kim akan terlihat lemah jika bersikap demikian," ungkap Bennet.Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson pernah mengunjungi DMZ pada Maret 2017, dan mengatakan bahwa aksi militer AS terhadap Korut merupakan salah satu opsi.(WIL)