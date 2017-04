Diusir Paksa, David Dao Bersiap Gugat United Airlines

Metrotvnews.com, Chicago: Tim pengacara dari penumpang yang diusir paksa dari pesawat United Airlines bersiap menggugat maskapai tersebut.



Video dan foto dari seorang dokter bernama David Dao, 69, yang diseret keluar dari pesawat dengan darah di bagian wajah, menjadi viral di dunia maya sejak muncul pada Minggu 9 April 2017.

Pada Rabu 12 April 2017, tim pengacara Dao mengirimkan permohonan darurat ke pengadilan Illinois untuk memastikan United menjaga sejumlah bukti seperti video, rekaman suara kokpit, data kru dan penumpang serta material lainnya terkait penerbangan 3411.Dalam surat permohonan itu, tim pengacara Dao menyebut: "Setelah diproses agen tiket, check-in dan duduk di kursi penumpang sesuai dengan yang sudah dibayarnya, pemohon diseret paksa dan diusir dari pesawat oleh karyawan City, yang berakibat luka di beberapa bagian tubuh."Tiga polisi bandara yang menyeret Dao sudah diberhentikan sementara.Juru bicara Corboy & Demetrio, salah satu perusahaan yang mewakili Dao, mengatakan sang dokter masih dirawat di rumah sakit. Salah satu kerabatnya dijadwalkan menggelar konferensi pers di Chicago pada Kamis 13 April 2017.Perlakuan kasar terhadap Dao membuat saham perusahaan induk United, United Continental Holdings, jatuh dan merugi sekitar USD800 juta. Pengguna internet di seluruh dunia marah atas insiden tersebut, dan menyerukan agar semua orang memboikot United.Sebagian besar kemarahan berfokus pada fakta bahwa Dao adalah penumpang yang sudah membayar tiket, namun diusir paksa dalam penerbangan dari Chicago ke Louisville. Media AS melaporkan Dao diusir agar kru tambahan United dapat masuk ke pesawat tersebut.Kepala United Oscar Munoz sudah meminta maaf atas insiden tersebut, dan berjanji tidak akan lagi menggunakan polisi untuk mengeluarkan penumpang dalam situasi overbooking.Ia mengaku belum berbicara langsung dengan Dao, tapi "berharap dapat menemukan waktu untuk menemuinya, meminta maaf di hadapannya atas apa yang terjadi."Munoz dikritik atas respons awal insiden, dengan mengatakan bahwa Dao telah "menentang" otoritas dan "membesar-besarkan" situasi.PR Week, yang menempatkan Munoz dalam penghargaan US Communicator of the Year pada bulan lalu, menyebut sang CEO "hanya merespons atas dasar kekhawatiran adanya imbas buruk terhadap United, bukan kepada penumpang yang terluka."(WIL)