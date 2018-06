Trump Gelar Buka Puasa Bersama di Gedung Putih

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjamu para tamunya dalam acara buka puasa bersama di Gedung Putih. Ini adalah acara buka puasa pertama yang digelar selama dia menjadi Presiden AS.



Lebih dari 50 tamu undangan hadir. Trump duduk semeja dengan Duta Besar Arab Saudi untuk AS Pangeran Khaluid Ben Salman dan Duta Besar Yordania Dina Kawar.

Para duta besar dari negara Islam lainnya, seperti Uni Emirat Arab, Mesir, Tunisia, Irak, Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Maroko, Aljazair dan Libya juga hadir dalam acara ini.



"Untuk masing-masing Anda dan untuk Muslim di seluruh dunia, Ramadan Mubarak," ucap Trump, seperti dikutip dari AFP, Jumat 7 Juni 2018.



"Malam ini kami mengucapkan terima kasih atas ikatan persahabatan dan kerja sama yang telah kami bangun bersama mitra kami yang terhormat dari seluruh Timur Tengah," lanjut Trump.



Buka bersama telah menjadi tradisi reguler di Gedung Putih. Beberapa kelompok Muslim Amerika juga diundang dalam buka bersama tersebut, namun sebagian memilih tidak hadir.



Trump terkenal dengan kebijakan diskriminatifnya terhadap kaum Muslim Amerika Serikat. Dia sempat melarang warga dari tujuh negara Muslim masuk ke Negeri Paman Sam.





(FJR)