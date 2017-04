Gubernur Alabama Mundur akibat Dililit Skandal Seks

Metrotvnews.com, Alabama: Gubernur Alabama Robert Bentley memilih mengundurkan diri daripada menghadapi pemakzulan. Ia mengaku bersalah atas dua pelanggaran kampanye yang muncul selama penyelidikan tentang dugaan skandal perselingkuhan dengan seorang ajudan penting.



Bentley, 74, tokoh asal Partai Republik, mundur seiring menguatnya isu skandal seks dalam beberapa hari terakhir.

Jajaran legislator menambah tekanan terhadap Bentley dengan menggelar sidang pemakzulan, Senin 10 April 2017. Pekan lalu, Komisi Etika Alabama mengutip bukti bahwa Bentley melanggar etika negara dan undang-undang kampanye."Sudah beberapa kali saya mengecawakan Andas semua dan rakyat AS, saya minta maaf untuk itu," kata Bentley di setelah mengaku bersalah, seperti dikutip The Australian dari Associated Press, Selasa 11 April 2017.Pelanggaran sudah ditemukan selama penyelidikan soal perselingkuhannya, tetapi tidak terkait langsung dengan pemakzulan.Di pengadilan, Bentley muncul dengan wajah murah dan hanya menatap ke arah lantai.Satu tuduhan pelanggaran terhadap Bentley berasal dari pinjaman USD50 ribu yang dibuat untuk kampanye pada November; hutang yang dikatakan para penyelidik tidak dilaporkan sampai Januari.Hukum negara menyebutkan, kontribusi dana besar di masa kampanye harus segera dilaporkan. Dakwaan lainnya didasarkan atas pemakaian dana kampanye hampir USD9 ribu guna membayar tagihan layanan jasa hukum bagi penasehat politik Rebekah Caldwell Mason, tahun lalu."Dia memang berbuat apa yang dia perbuat, dan dia layak sekarang disebut penjahat," kata Ellen Brooks, seorang jaksa pensiunan, yang mengawasi penyelidikan negara.Pengganti Bentley adalah Kay Ivey, yang menjadi gubernur perempuan kedua Alabama setelah Lurleen Wallace, yang wafat saat menjabat pada 1968.(WIL)