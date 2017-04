Dubes AS di PBB: Trump Anggap Rusia sebagai Masalah

Metrotvnews.com, New York: Presiden Donald Trump menilai Rusia sebagai sebuah masalah. Hal itu diucapkan Duta Besar Amerika Serikat di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Nikki Haley di New York, Rabu 5 April 2017.



"Saya telah banyak membahas Rusia sampai saya lupa sudah berapa kali. Itu dikarenakan saat mereka berbuat salah, kami akan langsung bersuara," ujar Haley dalam KTT Women in the World.

"Hal yang telah Rusia lakukan di Krimea dan Ukraina, dan juga bagaimana mereka membela (Presiden Suriah Bashar al-) Assad, adalah sesuatu yang tidak bisa kami biarkan," tegas dia, seperti dikutip AFP."Jadi, saya telah berbincang-bincang dengan presiden, dan dia mengaku memang melihat Rusia sebagai suatu masalah," ungkap Haley.Trump dikritik rival politik karena dinilai kurang bersuara terhadap Rusia, termasuk mengenai dugaan peretasan dari Moskow saat musim pemilihan umum presiden tahun lalu.Menurut Haley, Trump memang tidak banyak berkata-kata mengenai Rusia, tapi langsung bertindak.AS dan Rusia bersitegang setelah terjadinya serangan kimia mematikan di Suriah pada Selasa 4 April 2017 pagi waktu setempat. Serangan di kota Khan Sheikhun, provinsi Idlib, itu menewaskan sedikitnya 86 orang.Semasa kampanye, Trump menjanjikan pemerintahan yang menjalin hubungan baik dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Namun Rabu kemarin, Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson mendesak Rusia untuk mempertimbangkan kembali dukungannya terhadap Assad.Haley, mantan Gubernur South Carolina, mengaku "banyak berinteraksi dengan Trump," dan mengklaim berada di Washington setidaknya satu atau dua kali dalam sepekan dalam pertemuan keamanan nasional bersama presiden.Sikap Trump terhadap konflik Suriah berubah setelah muncul foto anak-anak di Suriah yang tewas akibat senjata kimia. "(Serangan) itu sudah melampaui batas," ujar Trump kepada wartawan saat melakukan konferensi pers bersama Raja Yordania Abdullah."Ketika anak-anak yang tidak berdosa serta bayi (menjadi korban) itu sudah melanggar banyak aturan. Melebihi batas, banyak batas kewajaran yang sudah dilanggar," tegas Trump."Saya tegaskan, semua telah terjadi, sikap saya terhadap Suriah dan Assad sudah berubah. Kini semuanya berada di level yang berbeda," pungkas Trump.(WIL)