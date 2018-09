Trump Sebut Tiongkok Berusaha Campuri Pemilu AS

New York: Hubungan Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok kembali memanas. Kali ini, Presiden Donald Trump menuding Tiongkok berupaya mencampuri pemilu Kongres AS pada November 2018.



"Tiongkok tidak ingin Partai Republik menang pemilu karena perang dagang dua negara," ujar Trump, dikutip dari AFP, Kamis 27 September 2018.

"Presiden Xi Jinping mungkin bukan teman saya lagi, tapi saya masih menghormati dia, begitu juga sebaliknya," lanjut Trump.



Meski Trump menyebutkan bahwa AS memiliki bukti, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pun langsung membantah tuduhan Trump tersebut.



"Kami tidak pernah dan tidak akan mengintervensi urusan domestik negara lain. Kami menolak semua tuduhan yang disebutkan AS," tegas Wang Yi.



Seorang pejabat Gedung Putih yang tak ingin disebutkan namanya mengatakan bahwa benar Tiongkok sedang berusaha mencampuri politik AS.



Pekan ini, AS memberlakukan tarif baru terhadap impor Tiongkok senilai USD200 miliar. Langkah ini tentu membuat Tiongkok berang.



Tiongkok pun bertekad untuk membalas kenaikan tarif tersebut dengan menaikkan tarif baru impor barang-barang AS senilai USD130miliar.







