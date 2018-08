John McCain akan Dimakamkan Pekan Depan

Washington: Jenazah Senator Amerika Serikat (AS) John McCain akan dimakamkan pada 2 September di Akademi Angkatan Laut AS dekat Annapolis. Sehari sebelum penguburan, jenazahnya akan disemayamkan lewat upacara kenegaraan di Katedral Nasional.



Menjelang upacara nasional, McCain disemayamkan di Arizona State Capitol Rotunda pada Rabu mendatang dan upacara peringatan akan berlangsung di Gereja North Phoenix Baptist.

John McCain, seorang pahlawan perang dan tokoh ternama dalam dunia perpolitikan Amerika Serikat, meninggal dunia pada Sabtu 25 Agustus 2018 setelah berjuang keras melawan kanker otak sejak tahun lalu. McCain berpulang di usia 81 tahun.



Kepergian senator itu menandai akhir dari 35 tahun karier politiknya, yang sempat mengantarkannya ke gerbang Gedung Putih sebagai kandidat presiden dari Partai Republik.



McCain, yang dirawat di rumahnya di Arizona, dikelilingi sang istri, Cindy, dan keluarganya di momen-momen akhir kehidupannya.



Laman Channel News Asia, Senin 27 Agustus 2018, melaporkan bahwa McCain meninggal akibat kanker otak yang dideritanya selama setahun terakhir.



"Dia adalah api kehidupan yang berkobar terang, dan kami semua hidup di bawah cahaya serta kehangatannya," ucap Meghan McCain, salah satu dari tujuh anak sang senator.



Presiden AS Donald Trump, yang pernah mengejek jejak karier McCain di dunia militer, menyampaikan "simpati mendalam dan rasa hormat" via Twitter. Bagitu pula dengan mantan Presiden Barack Obama yang pernah 'berduel' dengan McCain.



Obama mengatakan AS berutang jasa pada sang senator.





(WIL)