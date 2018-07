PBB Sepakati Perjanjian Keimigrasian Global

New York: Setelah diskusi dan konsultasi di kalangan sejumlah pihak selama lebih dari setahun, perjanjian keimigrasian global bertajuk "Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration" akhirnya disepakati di Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, Jumat 13 Juli 2018.



Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyambut baik perjanjian itu, dan menyebutnya sebagai "pencapaian signifikan."

Ia juga menilai perjanjian ini merefleksikan pemahaman bersama antar pemerintah dunia bahwa keimigrasian lintas perbatasan itu membutuhkan kerja sama internasional.



"Kerangka komprehensif ini berisi serangkaian tujuan, aksi dan hal-hal lainnya untuk diimplementasikan, ditindaklanjuti dan diulas," ungkap Guterres, seperti dilaporkan di situs berita UN News.



Menyebutnya sebagai "momen bersejarah," Presiden Majelis Umum PBB Miroslav Lajcak menyebutkan potensi besar dari perjanjian ini.



"Ini tidak mendorong migrasi, tidak juga bertujuan menghalanginya. Ini tidak mengikat dan tidak mendiktat, serta menghormati penuh kedaulatan negara," tegas Lajcak.



Menurutnya, perjanjian ini "dapat memandu kita dari sikap reaktif menjadi proaktif."



"Perjanjian ini dapat membantu kita melihat sisi positif dari migrasi, dan menanggulangi risikonya. Perjanjian ini dapat menjadi dasar dari terbentuknya kerja sama. Selain itu, ini juga bisa menjadi sumber daya, dalam mencari keseimbangan antara hak-hak warga dan kedaulatan negara," lanjut dia.



Perjanjian ini akan secara resmi diadopsi oleh anggota-anggota PBB di Konferensi Antar Pemerintah, yang digelar di Marrakesh, Maroko, pada 10 dan 11 Desember mendatang.





