Trump Bertekad Hentikan Gelombang Imigran Honduras

Washington: Presiden Donald Trump mengatakan pihaknya mengerahkan "upaya maksimal" dalam menghalangi kedatangan ribuan imigran asal Honduras yang terus bergerak ke arah Amerika Serikat. "Demi mencegah agar alien ilegal tidak melintasi perbatasan selatan," tulis Trump di Twitter.



"Mereka harus terlebih dahulu mengajukan suaka di Meksiko. Dan jika itu gagal, maka AS akan menolak mereka semua," lanjut dia, seperti dikutip dari kantor berita AFP.

Trump menyalahkan Partai Demokrat sebagai penyebab adanya gelombang imigran ini, yang juga disebut di media lokal AS sebagai Caravans. Ia mendorong agar hukum keimigrasian AS diubah total.



Sebelumnya, Trump telah mengancam akan memutus dana bantuan ke kawasan, mengerahkan militer dan menutup perbatasan AS-Meksiko jika otoritas setempat tidak mampu menghentikan gelombang imigran.



Meksiko telah berjanji akan menangkap semua imigran yang melintas tanpa visa, namun juga akan memproses permohonan suaka jika memang diajukan mereka. Meksiko juga telah meminta bantuan agensi pengungsian PBB untuk mengatasi masalah ini.



Saat masih menjadi calon presiden, Trump menegaskan salah satu fokus pemerintahannya nanti adalah isu imigran. Ia juga pernah berjanji akan membangun tembok besar yang memisahkan AS dengan Meksiko.



Lebih dari 64 persen keluarga di Honduras hidup dalam kemiskinan. Sementara San Pedro Sula menjadi salah satu kota di Honduras dengan tingkat pembunuhan tertinggi di dunia.







(WIL)