Korban Tewas Penembakan Sinagoge AS jadi 11 Orang

Pittsburgh: Jumlah korban tewas akibat penembakan di sebuah sinagoge di Pittsburgh, Amerika Serikat (AS) kini bertambah menjadi 11 orang. Selain itu, enam orang lainnya dilaporkan terluka.



Pelaku diidentifikasi bernama Robert D. Bowers. Ia juga terluka oleh tembakan. Namun tak jelas apakah luka ini akibat tembakan polisi atau dirinya sendiri.

Penembakan ini terjadi pada Sabtu pagi ketika sinagoge membuka layanan bagi jemaatnya.



Menurut laporan saksi mata, Bowers masuk ke dalam sinagoge dan berteriak "semua orang Yahudi harus mati" dan seketika menembaki orang-orang di dalam gedung.



Dilansir dari New York Times, Minggu 28 Oktober 2018, Bowers tak memiliki catatan kriminal selama ini. Polisi masih menyelidiki motif aksinya di sinagoge Yahudi konservatif tersebut.



Dalam cuitan di Twitter, Gubernur Pennsylvania Tom Wolf yang berada di lokasi syuting menyatakan pihaknya telah menyediakan pertolongan pertama. The University of Pittsburgh Medical Center telah mengobati beberapa pasien di Presbyterian UPMC.







(FJR)