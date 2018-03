Trump Sambut Putera Mahkota Arab Saudi di Gedung Putih

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyambut kedatangan Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman di Gedung Putih, Selasa 20 Maret waktu setempat.



"Hubungan AS-Arab Saudi kali ini adalah hubungan yang paling kuat yang pernah terjadi. Kami mengerti satu sama lain. Arab Saudi adalah negara yang kaya, dan akan memberi kekayaan itu kepada AS," kata Trump di sela makan siang dengan Pangeran Salman.

Dilansir dari New York Times, Rabu 21 Maret 2018, 'kekayaan' yang dimaksud oleh Trump tentu saja dalam bentuk pekerjaan, serta pembelian peralatan militer.



Dalam pertemuan tersebut, Trump dan Pangeran Salman disebut melanjutkan pembahasan perjanjian tahun lalu, tentang investasi Arab Saudi senilai USD200 miliar, termasuk rencana pembelian peralatan militer AS dalam skala besar.



Jual beli peralatan militer ini disebut-sebut berkontribusi pada terciptanya 40 ribu lapangan kerja di Negeri Paman Sam.



Trump juga sempat memperlihatkan grafik tentang keseriusan Arab Saudi dalam membeli peralatan militer buatan AS, mulai dari kapal, sistem pertahanan rudal, pesawat jet militer, dan berbagai kendaraan tempur lainnya.



Selain itu, mereka berdua juga akan membicarakan soal Iran, Rusia dan isu-isu internasional lainnya.



Pangeran Salman direncanakan akan berada di AS selama sekitar dua pekan, untuk bertemu dengan sejumlah politisi dan pemimpin bisnis.







(FJR)