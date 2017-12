Kemenlu Imbau WNI di New York Waspada

Jakarta: Kementerian Luar Negeri Indonesia mengimbau Warga Negara Indonesia di New York untuk berhati-hati. Imbauan tersebut menyusul insiden ledakan di Port Authority Bus Terminal, 42nd street and 8th avenue.



"Selalu waspada khususnya di tempat keramaian," demikian pengumuman yang disebar oleh Konsulat Jenderal RI (KJRI) New York, Selasa, 12 Desember 2017.

Selain itu, WNI diminta membawa tanda pengenal atau identitas lainnya. Mereka juga harus mentaati peraturan serta instruksi otoritas keamanan di New York.



"Jika mengetahui ada WNI yang terluka dalam kejadian ini dimohon untuk segera menghubungi hotline KJRI News York di +1 347 806 9279,".



Seperti diketahui, saat ini otoritas keamanan tengah menyelidiki insiden itu. Seorang laki-laki bernama Akayed Ullah ditetapkan sebagai tersangka ledakan skala kecil tersebut. Sementara empat orang termasuk pelaku dinyatakan terluka.





(DMR)