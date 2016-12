Doakan Obama Meninggal, Tim Kampanye Trump Dikecam

Metrotvnews.com, New York: Orang dekat Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump, kembali dilanda masalah. Kali ini dia mendoakan Presiden AS Barack Obama meninggal pada 2017.

Carl Paladino adalah salah satu pimpinan tim kampanye Trump. Dia tiba-tiba saja melontarkan ucapan itu saat melakukan wawancara bersama Artvoice.

Ketika ditanya apakah harapannya untuk 2017, Paladino melontarkan ucapan yang sangat mencengangkan.

"Obama terjangkit penyakit sapi gila setelah kedapatan berkaitan dengan (seekor sapi) Herford. Dia meninggal sebelum pengadilan dan dikuburkan di sebuah peternakan berdampingan dengan (penasihat senior Gedung Putih) Valerie Jarret, yang meninggal seminggu kemudian usai didakwa pengkhianatan ketika seorang teroris menangkapnya dan memutilasinya," ujar Paladino, kepada Artvoice, seperti dikutip Telegraph, Sabtu (24/12/2016).

Kemudian Paladino juga melancarkan serangan ke ibu negara Michella Obama. Ucapannya tentang Michelle juga sangat kasar.

"Michelle Obama. Saya ingin melihatnya kembali sebagai seorang pria dan dilepaskan di alam bebas Zimbabwe, di mana dirinya hidup dengan nyaman bersama gorilla bernama Maxie," pungkasnya.

Pria yang dikenal sebagai pengembang properti ini mengonfirmasi bahwa dirinya mengeluarkan pernyataan itu dalam sebuah wawancara dengan media Buffalo News. Dia menyebut ucapan itu tidak lebih sebagai sebuah lelucon.

Tetapi bagi Paladino, Obama adalah presiden terburuk dalam sejarah AS. Sementara tim transisi Trump sendiri tidak mengakui Paladino dan menilai komentarnya tidak bisa dimengerti.

