Obama Dianugerahi Penghargaan HAM 2018 'Ripple of Hope'

Washington: Mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama menjadi salah satu pemenang penghargaan hak asasi manusia "Ripple of Hope" tahun ini.



Para pemenang penghargaan dipilih oleh Robert F. Kennedy Human Rights atas peran mereka dalam menegakkan HAM melalui pelayanan publik.

"(Mantan Senator) Bobby Kennedy adalah salah satu pahlawan saya," kata Obama.



"Saya pertama kali terjun ke layanan publik karena saya ingin menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri saya sendiri, percaya bahwa keselamatan saya sendiri terikat dengan keselamatan orang lain. Sesuatu yang diungkapkannya jauh lebih baik daripada yang pernah saya lakukan," cetus dia, seperti dikutip dari UPI, Selasa 7 Agustus 2018.



Pemenang lainnya tahun ini adalah CEO Discovery Channel David Zaslav; CEO Humana Bruce Broussard, dan mantan Gubernur New Jersey, Phil Murphy. Penghargaan akan dipresentasikan di sebuah perjamuan di New York City pada 12 Desember mendatang.



Penghargaan tahun ini muncul menyusul peringatan 50 tahun kematian Kennedy. Jaksa Agung AS sekaligus senator New York dan kandidat presiden dari Partai Demokrat itu ditembak pada 5 Juni 1968, menyusul kemenangan utama di California yang akan mendorongnya ke kursi kepresidenan jika tidak terbunuh.



Selama mengemban jabatan publik, Kennedy memprioritaskan masalah HAM.



"Ayah saya percaya; Setiap kali seorang lelaki membela sebuah cita-cita, atau bertindak demi memperbaiki nasib orang lain, atau melawan ketidakadilan, dia memberi sedikit harapan," kata putri Kennedy, Kerry Kennedy.



"Pada peringatan 50 tahun kampanye bersejarahnya atas kampanye ayah saya menuju Gedung Putih, kami menghormati para pemenang yang telah mengirimkan banyak sekali harapan kepada jutaan orang yang terinspirasi oleh sikap keteladanan mereka," tambah dia.



Para pemenang sebelumnya termasuk mantan Presiden Bill Clinton, mantan Senator New York Hillary Clinton, Uskup Agung Desmond Tutu, penyanyi Bono, aktor George Clooney, Robert F. Smith, dan mantan Wakil Presiden AS Al Gore.







(WIL)