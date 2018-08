AS Kirim Personel Keamanan ke Perwakilan di Taiwan

Washington: Amerika Serikat (AS) dikabarkan mulai mengirimkan personel keamanan ke Kedutaan Besar de facto di Taiwan. Gedung ini direncanakan akan beroperasi mulai September 2018.



Gedung ini memang tak bertuliskan 'Kedutaan Besar' melainkan dinamai American Institute of Taiwan (AIT). Namun, gedung ini disinyalir akan menjadi gedung perwakilan pemerintahan AS di Taipei.

"Sejumlah personel keamanan AS akan memberikan keamanan di gedung baru yang bekerja sama dengan pemerintah setempat. Kami juga mempekerjakan staf lokal," ujar salah satu pejabat Kementerian Luar Negeri AS, dikutip dari South China Morning Post, Jumat 31 Agustus 2018.



Kabar sebelumnya menyebutkan bahwa pada bulan Juni 2018 kemarin, AS telah mengirimkan marinir AS ke AIT. Jika benar terjadi, ini akan menjadi pertama kalinya dalam 40 tahun bahwa marinir AS menjaga misi diplomatik di Taiwan.



Namun, pejabat Kemenlu AS tersebut tak memberikan rincian apakah personel keamanan yang akan ditempatkan akan berseragam atau tidak.



AS biasanya menempatkan personel keamanan sebagai penjaga di seluruh kedubes, konsulat dan bangunan resmi milik pemerintah lainnya di seluruh dunia.



Meski demikian, pengiriman personel keamanan ke Taiwan ini akan menimbulkan kemarahan dari Tiongkok. Sebelumnya, Tiongkok telah mengeluarkan protes terhadap AS ketika gedung AIT ini dibuka di Distrik Neihu.





