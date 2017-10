Turki Hentikan Pemberian Visa kepada Warga AS

Metrotvnews.com, Washington: Turki menghentikan aktivitas pengurusan visa bagi semua warga Amerika Serikat di seluruh misi diplomatik Ankara di Negeri Paman Sam, Minggu 8 Oktober 2017.



Langkah tersebut diambil usai Washington mengumumkan hal serupa di hari yang sama.

"Peristiwa terbaru memaksa pemerintah Turki mempertimbangkan kembali komitmen terhadap Pemerintah AS terkait keamanan fasilitas Misi Turki dan para personelnya," tulis pernyataan resmi Kedubes Turki di Washington di akun Twitter, seperti dikutip AFP.



"Untuk meminimalisasi jumlah pengunjung ke misi diplomatik dan konsuler kami di AS, kami menghentikan seluruh aktivitas pengurusan visa bagi warga AS," lanjutnya.



Langkah Turki sedikit lebih jauh dari yang dilakukan AS, yakni menghentikan sementara proses pengurusan visa "non-imigran." Kategori tersebut terkait dengan pariwisata, perawatan medis, bisnis, bekerja atau menempuh studi untuk sementara.



Sementara visa imigran adalah bagi mereka yang ingin tinggal di AS secara permanen.



Versi pertama dari pernyataan Turki di akun Twitter Kedubes di Washington menyebut bahwa langkah terbaru ini berlaku untuk "visa dalam paspor." Namun versi lanjutannya berbunyi: "Langkah ini akan berlaku bagi visa stiker juga, seperti e-Visa atau visa perbatasan."



Pernyataan Turki secara spesifik menolak permohonan visa warga AS yang ada di Negeri Paman Sam. Turki tidak menyebutkan apakah itu juga berlaku bagi warga AS yang mengajukan visa di negara lain.



AS mengumumkan penundaan pemberian visa setelah terjadi penangkapan seorang staf lokal di Konsulat AS di Istanbul. Staf itu berada dalam tahanan pengadilan Turki atas dugaan keterlibatan dengan Fethullah Gulen, ulama yang dituduh sebagai dalang di balik percobaan kudeta 2016.





(WIL)